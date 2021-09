Rencontre/Conférence : “Faire salon” – Du 22 au 24 septembre La Grainerie, 22 septembre 2021, Balma.

du mercredi 22 septembre au vendredi 24 septembre à La Grainerie

Andréane Leclerc (Canada) et Yaëlle Antoine (France) proposent de « faire salon » à la Grainerie pendant 3 jours en invitant artistes et publics à échanger, performer, réfléchir sur la contorsion entre extraordinaire et ordinaire, sa construction et sa déconstruction. Cinq minutes, trois heures, la durée vous appartient. La discussion sera diffusée en permanence dans les murs de la Grainerie, renforçant ainsi l’aspect documentaire et l’importance de la parole. Elles seront rejointes par des invité.e.s invité.e.s et des invité.e.s s’invitant à la discussion, à l’échange, à la rencontre. _“Parce qu’à La Grainerie, on aime faire un pas de côté, relever d’autres défis… Nous avons imaginé que 2021-2022 serait placé sous le signe de la rencontre entre deux cultures, deux visions, deux femmes artistes de cirque et metteuses en scène.. L’une est toulousaine, l’autre québécoise, chacune à leur façon, mettra en scène la contorsion. Andréane Leclerc proposera en 2022 l’installation-performative_ **À l’est de Nod** _où elle s’inspire de la contorsion qu’elle a pratiquée pendant plus de vingt ans pour interroger notre rapport aux limites. Yaëlle Antoine tournera, in situ, un web-drama en 6 épisodes, interrogeant sa fascination pour cet art séculaire, au gré de ses rencontres avec une dizaine de contorsionnistes. Ce salon est l’occasion d’un premier échange pour tisser cette nouvelle mythologie de la contorsion et ouvrir sur ses diverses interprétations. Vous êtes invité.e.s à la réflexion. VENEZ-LES RENCONTRER !”_ **Yaelle Antoine & Andréane Leclerc** _Un projet dans le cadre de Prémices – La Biennale Internationale des Arts Vivants Toulouse Occitanie 2022._ **Entrée libre** **création 2021 > 10 ans 72 Heures en continu** [**nadereartsvivants.com**](http://www.nadereartsvivants.com/)

ANDRÉANE LECLERC /NADÈRE ART VIVANT ET YAËLLE ANTOINE/ COMPAGNIE D’ELLES

La Grainerie 61 Rue Saint-Jean, 31130 Balma Balma Haute-Garonne



