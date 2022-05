Rencontre-conférence « Carmen, c’est Calvé » Cransac Cransac, 20 juin 2022, CransacCransac.

Rencontre-conférence « Carmen, c’est Calvé » Cransac Cransac

2022-06-20 – 2022-06-20

Cransac Aveyron Cransac Aveyron

EUR L’ENVOL Place Jean Jaurès Cransac Office de Tourisme et du Thermalisme – Cransac-les-Thermes – 15h

Emma Calvé, issue d’une modeste famille du sud Aveyron, est devenue célèbre sur toutes les scènes lyriques du monde notamment grâce à des rôles dans des opéras véristes dont elle s’était fait une spécialité (La Navarraise, Cavalleria Rusticana) et plus particulièrement dans celui de Carmen. Dotée d’un physique avantageux très ressemblant avec celui de l’héroïne de Bizet, sa manière bien à elle de l’interpréter a fini, aux yeux du public, par confondre l’artiste avec son personnage, tant et si bien que lorsqu’elle se produisait à grands frais en Amérique, lors de ses tournées, elle ne chantait pratiquement plus que cela. Au début, Carmen lui a porté chance jusqu’à ce qu’elle se lasse et finisse par abandonner le rôle. Après la première guerre mondiale, les mentalités avaient changé, Emma Calvé avait vieilli et la sulfureuse gitane ne correspondait plus à ce que la chanteuse était devenue. On peut alors se demander si Carmen, qui lui a pourtant amené la gloire et la fortune, n’a pas été finalement un cadeau empoisonné. Découvrez cette histoire lors de cette rencontre-conférence proposée par Laetitia CANTOS-BEX, écrivaine. Possibilité d’acheter le livre et séance de dédicaces.

Réservation obligatoire jusqu’au samedi, entrée gratuite.

Office de Tourisme et du Thermalisme 05 65 63 06 80

tourisme@decazeville-communaute.fr +33 5 65 63 06 80 http://www.tourisme-paysdecazevillois.fr/

Office de Tourisme et du Thermalisme de Decazeville Communauté

Cransac Cransac

