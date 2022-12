Rencontre – Conférence avec Pınar Selek Médiathèque Françoise Sagan, 12 janvier 2023, Paris.

Le jeudi 12 janvier 2023

de 19h00 à 21h00

. gratuit

Rencontre – Conférence avec Pınar Selek autour de son livre « Azucena ou Les fourmis zinzines» animée par Philippe-Jean Catinchi, journaliste, Le Monde.

Pınar Selek

Née en 1971 à Istanbul, Pınar Selek est sociologue, militante féministe et antimilitariste. S’intéressant notamment aux groupes opprimés et aux marginaux, elle est victime de la répression que subissent les intellectuels en Turquie et est emprisonnée en 1998. Elle vit désormais en exil en France où elle a publié plusieurs livres, fictions, contes, essais et articles. Azucena ou Les fourmis zinzines a fait l’objet d’une publication en Turquie et en Italie.

« Azucena ou Les fourmis zinzines » Editions des Femmes

« Au premier regard, on ne voyait pas, usées à force de passages, les frontières de cette ville de l’exil et du tourisme, ni les chemins empruntés par les Italiens, les Russes et les Anglais, suivis par les Arméniens, les Arabes, les Juifs, les peuples des Balkans et de l’Afrique.

Nice, comme les autres villes, ne fait pas entendre sa voix tant qu’on ne s’est pas blotti contre sa poitrine pour pleurer au moins une fois, tant qu’on ne s’est pas couché dans ses bras. Par bonheur, les Zinzins avaient été nombreux à l’entendre : Gouel le Chanteur des rues, Alex le Prince des poubelles, Manu la fondatrice des Paranos et Azucena la Zinzine aux chaussures rouges, celle qui vient de se présenter comme “Bleue”. » P. S.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Contact : association.acort@gmail.com https://www.facebook.com/events/1593321691096737 https://www.facebook.com/events/1593321691096737

Edition des Femmes affiche de la rencontre