le vendredi 3 décembre à 18:00

Articulé sur le programme pédagogique de la discipline, le cycle « Empreintes photographiques » concerne un photographe invité par trimestre (hiver, printemps, automne) et s’adresse non seulement aux élèves des cycles court et long de la discipline photographie au CAPV, vivement encouragés à participer, mais également à tous les usagers du CAPV ainsi qu’au tout public extérieur. Ce cycle de conférences propose de découvrir des écritures photographiques racontées et commentées par leurs auteurs. Le choix des photographes invités s’appuie sur les différents champs et problématiques que pose la discipline : thématiques (portraits, natures mortes, costumes, métiers, paysages, territoires, sujets sociologiques, etc.) ; techniques (jeux d’éclairages, formats, etc.).

Réservation vivement conseillée

Réservation vivement conseillée

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du cycle « Empreintes photographiques » initié par Olivier Despicht enseignant en photographie au CAPV.

