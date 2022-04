Rencontre – Concert “Fabien Boeuf” Hagetmau Hagetmau Catégories d’évènement: 40700

Chanteur-auteur-compositeur, cet autodidacte vient nous présenter son 5e

album « Comme l’animal ». Depuis toujours, il s’est habitué à le préciser : « Bœuf oui, comme l’animal ». Ce clin d’œil est le titre qui ouvre aujourd’hui le nouvel album de l’auteur compositeur landais, aussi discret qu’inspiré. Quatre disques en bientôt 15 ans : Fabien Bœuf prend son temps. Il lui faut vivre pour écrire, il lui faut travailler physiquement pour avoir des envies de chanson, il lui faut écouter les oiseaux le matin en se réveillant dans sa maison à la campagne pour dire leur mélodie (…)

album « Comme l’animal ». Depuis toujours, il s’est habitué à le préciser : « Bœuf oui, comme l’animal ». Ce clin d’œil est le titre qui ouvre aujourd’hui le nouvel album de l’auteur compositeur landais, aussi discret qu’inspiré. Quatre disques en bientôt 15 ans : Fabien Bœuf prend son temps. Il lui faut vivre pour écrire, il lui faut travailler physiquement pour avoir des envies de chanson, il lui faut écouter les oiseaux le matin en se réveillant dans sa maison à la campagne pour dire leur mélodie (…)

