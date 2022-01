Rencontre – Concert avec Thibault Cauvin Station Ausone Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Rencontre – Concert avec Thibault Cauvin Station Ausone, 15 février 2022, Bordeaux. Rencontre – Concert avec Thibault Cauvin

Station Ausone, le mardi 15 février à 18:00

Avec sa guitare, il illustrera quelques moments forts du livre, entremêlés d’anecdotes et de récits. Un moment intime, entre mini-concert et rencontre. La représentation sera précédée par un instant de questions / réponses, puis Thibault se fera un plaisir de dédicacer le livre, ainsi que ses disques. Programme musical : Domenico Scarlatti, Isaac Albéniz, Stéphane Grappelli, Jordan Cauvin, Philip Glass, Mathias Duplessy… >>> Rendez-vous à la Station Ausone.

Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. Passe sanitaire et port du masque obligatoires.

Venez rencontrer Thibault Cauvin à l’occasion de la sortie de son livre « À cordes et à cœur » aux éditions du Rocher. Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

2022-02-15T18:00:00 2022-02-15T19:30:00

