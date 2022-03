Rencontre : Comment trouver des aides financières à File7 File7 – Scène de musiques actuelles Magny-le-Hongre Catégories d’évènement: Magny-le-Hongre

Monter un dossier de subvention, qu’est-ce que cela implique ? Venez partager vos retours d’expériences pour apprendre les un·e·s des autres. À l’initiative de la Guilde des Artistes de la Musique (GAM), MASTERS est un programme de mise en lumière et d’accompagnement pédagogique sur-mesure et adapté aux nouvelles générations d’artistes de la musique. Ses missions consistent notamment à fédérer les communautés de créateurs musicaux, de leur proposer des services personnalisés, tout en les sensibilisant à la structuration autonome de leur projet. Gratuit sur réservation à : [accompagnement@file7.com](mailto:accompagnement@file7.com)

Durant cette rencontre, les intervenants de MASTERS vous proposeront un panorama des subventions existantes dans le secteur musical. File7 – Scène de musiques actuelles 4 rue des Labours 77700 Magny le Hongre Magny-le-Hongre Seine-et-Marne

