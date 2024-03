Rencontre : Comment (re)construire nos mémoires collectives ? Théâtre de la Bastille Paris, samedi 23 mars 2024.

Le samedi 23 mars 2024

de 19h30 à 21h00

.Public jeunes et adultes. gratuit

Réservations auprès de l’accueil du théâtre : 01 43 57 42 14 ou accueil@theatre-bastille.com

À l’occasion du solo Mascarades, rencontre avec Betty Tchomanga, Hortense Belhôte et Kenza Berrada !

Betty Tchomanga, Hortense Belhôte et Kenza Berrada dialogueront avec Muriel Maalouf de RFI, autour de la manière de (re)construire nos mémoires collectives. Comment ces artistes s’emparent-elles de l’Histoire, comment montrent-elles sa part invisible afin de proposer de nouveaux récits ?

Dans Mascarades, Betty Tchomanga se saisit d’une des divinités du panthéon vaudou, Mami Wata, sirène à la fois attirante et inquiétante et interroge la complexité des traces et les vertiges de la métamorphose.

Avec Portraits de famille – Les oublié·es de la Révolution française, Hortense Belhôte se penche sur 1789 et la période révolutionnaire en tant que creuset des mythes fondateurs. De cette période, elle exhume une galerie d’antihéros comme remède à une certaine amnésie.

Kenza Berrada convoque dans Boujloud, présenté la saison prochaine, un rituel ancestral et carnavalesque du Haut-Atlas occidental pour interroger le consentement, les non-dits et les contradictions de la société marocaine.

Théâtre de la Bastille 76, rue de la Roquette 75011

Contact : https://www.theatre-bastille.com/avec-les-spectateurs/evenements/comment-reconstruire-nos-memoires-collectives accueil@theatre-bastille.com https://www.facebook.com/ThdelaBastille https://www.facebook.com/ThdelaBastille https://www.theatre-bastille.com/mascarade

© Queila Fernandez