Rencontre Ciné Solidarité et Tolérance Sages-femmes Rue de l’Abreuvoir Loudun, lundi 18 mars 2024.

Inauguration du festival à 19h30

Louise et Sofia, deux jeunes sages-femmes passionnées, rejoignent leur premier poste dans une maternité publique. Mais à peine débarquées, les deux amies se heurtent aux cadences folles d’un service au bord de l’explosion. Entre euphorie des naissances et angoisse de mal faire, des vocations s’abîment, d’autres se renforcent. Leur amitié saura-t-elle résister à pareille tempête ?

En présence de Khadija Kouyaté, comédienne principale du film.

Du quotidien des sages-femmes, la réalisatrice Léa Fehner tire un film remarquable où les émotions, tensions et joies, sont toujours liées au réel (Le Dauphiné libéré) EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-18 20:30:00

fin : 2024-03-18

Rue de l’Abreuvoir Cinéma Le Cornay

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Rencontre Ciné Solidarité et Tolérance Sages-femmes Loudun a été mis à jour le 2024-02-08 par Office de Tourisme du Pays Loudunais