Rencontre Ciné Solidarité et Tolérance La Voie royale Rue de l’Abreuvoir Loudun, mercredi 20 mars 2024.

Rencontre Ciné Solidarité et Tolérance La Voie royale Rue de l’Abreuvoir Loudun Vienne

Sophie est une lycéenne brillante. Encouragée par son professeur de mathématiques, elle quitte la ferme familiale pour suivre une classe préparatoire scientifique. Au fil de rencontres, de succès et d’échecs, face à une compétition acharnée, Sophie réalise que son rêve, intégrer Polytechnique, représente plus qu’un concours… un vrai défi d’ascension sociale.

En présence de Frédéric Mermoud, réalisateur du film.

Un film d’apprentissage fin et lucide, mené par de formidables jeunes acteur-rices, sur les liens de solidarité qui existent malgré un impitoyable système de classe (Marie-Claire) EUR.

Début : 2024-03-20 20:30:00

fin : 2024-03-20

Rue de l’Abreuvoir Cinéma Le Cornay

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine

