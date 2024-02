Rencontre Ciné Solidarité et Tolérance HLM Pussy Rue de l’Abreuvoir Loudun, jeudi 21 mars 2024.

Rencontre Ciné Solidarité et Tolérance HLM Pussy Rue de l’Abreuvoir Loudun Vienne

Amina, Djeneba et Zineb, trois adolescentes inséparables, postent sur les réseaux sociaux une vidéo mettant en cause l’agresseur de l’une d’entre elles. Elles devront choisir entre sauver leur amitié ou céder face aux pressions.

En présence de Nora El Hourch, réalisatrice du film.

Un film qui transcende l’individu pour porter à l’écran un destin collectif. Un film qui mélange joyeusement les tons, dans une créativité libre, audacieuse et jubilatoire. Un film avec de la poésie et une énergie folle, presque contagieuse. Qui, à l’ère du numérique et des réseaux sociaux, nous fait voir à travers le regard fragile et sincère de l’adolescence, le problème essentiel du consentement, et son imbrication complexe dans la lutte des classes. Un cri féministe juste et sincère, qui nous prend au corps. . Discours du jury longs métrages du Festival du film d’éducation d’Évreux 2023 EUR.

Date : 2024-03-21 20:30:00

Début : 2024-03-21 20:30:00

fin : 2024-03-21

Rue de l’Abreuvoir Cinéma Le Cornay

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine

