Rencontre : Christian Grataloup La Galerne Le Havre, vendredi 9 février 2024.

Rencontre : Christian Grataloup La Galerne Le Havre Seine-Maritime

Quand la géographie éclaire l’histoire. Lumineux et nécessaire écrit Erik Orsenna a propos du livre « Géohistoire

Une autre histoire des humains sur la Terre », le nouvel opus de Christian Grataloup, « le plus historien des géographes ».

En mobilisant la géologie, l’anthropologie, la climatologie, la démographie, la génétique ou encore l’économie, Christian Grataloup dessine dans ce passionnant ouvrage une autre histoire des sociétés humaines.

Ancien élève de l’ENS Cachan, agrégé et docteur en géographie, il est spécialiste de géohistoire. Christian Grataloup a publié de nombreux ouvrages, notamment « L’Atlas historique mondial » dont la nouvelle édition vient de paraître, revue et augmentée de plus de 100 nouvelles cartes.

Ne manquez pas cette rencontre qui s’annonce assurément passionnante.

Tout public

Entrée libre, sur inscription

Tout public

Entrée libre, sur inscription .

La Galerne 148 Rue Victor Hugo

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 18:00:00

fin : 2024-02-09



