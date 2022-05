Rencontre chorales Porspoder Porspoder Catégories d’évènement: Finistère

Rencontre chorales
Eglise Bourg
Porspoder
2022-06-12

L'association Etincelles dirigée Jeanne Quellec reçoit la chorale aux 4 vents de Bohars sous la direction de Guy Menut pour un échange et le plaisir de se retrouver pour chanter ensemble. Le bénéfice sera versé en faveur de l'Ukraine.

odile.lamour@orange.fr

