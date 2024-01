Rencontre chorale Le Blanc, jeudi 15 février 2024.

Février… c’est le moment… Juste avant les vacances scolaires. Il est temps pour des enfants de monter sur scène. Ils ont travaillé depuis la rentrée de septembre sur un projet musical collectif. Ils ont appris des chansons, ils ont passé du temps à rechercher des sons, des accords, des rythmes.

L’eau encore,direz-vous ! Oui, l’eau toujours… Le Parc naturel régional de la Brenne est une zone humide d’importance internationale, menacée comme le reste des territoires, mais plus fragile. Alors on travaille au plus près des enfants pour leur faire partager, aimer le joyau dans lequel ils vivent.

Avec les écoles du Blanc

– Jules Ferry les élèves de CE2/CM1 d’Elodie Vallade et de CM de Laetitia Delétang et de CM de Sabrina Maurousset

– Ville Haute les élèves de CM de Lou Orkwiszenski

Accompagnés parClément Durand, musicien et Christelle et Luce, EUR.

Place de la Libération

Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire

