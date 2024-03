Rencontre chorale place le Sciellour Baud, dimanche 17 mars 2024.

Les chefs de chœur Manuelle Cornut (Pluvigner) et Enora de Parscau (Baud Communauté) présenteront chacune un répertoire différent (variété chants du monde…) et deux chants en commun car une rencontre chorale, c’est d’abord le partage et la joie de chanter.

16h gratuit sur réservation. .

Début : 2024-03-17

fin : 2024-03-17

place le Sciellour église

Baud 56150 Morbihan Bretagne

