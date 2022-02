Rencontre Chantantes au Théâtre Jean Vilar Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin

Rencontre Chantantes au Théâtre Jean Vilar Saint-Quentin, 12 mars 2022, Saint-Quentin. Rencontre Chantantes au Théâtre Jean Vilar Saint-Quentin

2022-03-12 – 2022-03-12

Saint-Quentin Aisne Saint-Quentin Aisne 0 0 Quentin Choeur Chante a la joie de vous annoncer sa participation à la 5ème édition des Rencontres Chantantes avec les chorales et les centres sociaux saint-quentinois. Cette année, elle aura lieu dans le mythique théâtre de Saint-Quentin le samedi 12 mars 2022 à 20h. Le thème : le printemps ! ENTREE GRATUITE SUR RESERVATION ! Quentin Choeur Chante a la joie de vous annoncer sa participation à la 5ème édition des Rencontres Chantantes avec les chorales et les centres sociaux saint-quentinois. Cette année, elle aura lieu dans le mythique théâtre de Saint-Quentin le samedi 12 mars 2022 à 20h. Le thème : le printemps ! ENTREE GRATUITE SUR RESERVATION ! fmstq02@hotmail.fr Quentin Choeur Chante a la joie de vous annoncer sa participation à la 5ème édition des Rencontres Chantantes avec les chorales et les centres sociaux saint-quentinois. Cette année, elle aura lieu dans le mythique théâtre de Saint-Quentin le samedi 12 mars 2022 à 20h. Le thème : le printemps ! ENTREE GRATUITE SUR RESERVATION ! Quentin Choeur Chante

Saint-Quentin

dernière mise à jour : 2022-02-07 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT du Saint-Quentinois

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Saint-Quentin Autres Lieu Saint-Quentin Adresse Ville Saint-Quentin lieuville Saint-Quentin Departement Aisne

Saint-Quentin Saint-Quentin Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-quentin/

Rencontre Chantantes au Théâtre Jean Vilar Saint-Quentin 2022-03-12 was last modified: by Rencontre Chantantes au Théâtre Jean Vilar Saint-Quentin Saint-Quentin 12 mars 2022 Aisne Saint-Quentin

Saint-Quentin Aisne