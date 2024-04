Rencontre musée Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône, mercredi 10 avril 2024.

Le projet de résidence de Lucas Leffler, réalisé au sein du musée Nicéphore Niépce, s’intéresse à l’ancienne usine Kodak de Chalon-sur-Saône par une approche documentaire et plastique.

Le projet propose une exploration des archives liées à l’activité industrielle de l’usine afin d’en extraire la dimension poétique et mythologique vis-à-vis de l’histoire de la photographie. En parallèle, la recherche s’intéresse également aux conséquences sociales et environnementales liées à cette activité et explore ces traces actuelles sur le territoire chalonnais.

Cette soirée de rencontre s’articulera autour d’une présentation d’images d’archives, de photographies-documents et d’une proposition filmique. Ces images d’archives, récupérées au sein du musée, viendront décrire l’activité de l’usine mais aussi l’iconographie publicitaire construite par Kodak à partir des années 60.

Ces archives souvent réinterprétées par l’artiste par le biais d’altérations chimiques et de re-tirages des images seront utilisées dans un projet de publication prévue pour l’automne 2024.

Le projet de film, réalisé à partir de projection d’archives sur les décombres de l’usine de Chalon-sur-Saône, retracera les différentes étapes de la production industrielle depuis l’extraction du minerai argentique.

En s’intéressant à cette industrie qui a donné support aux images pendant plus d’un siècle, le projet de Lucas Leffler tente de faire du désastre industriel de la fin de la photographie analogique une véritable mythologie. Il invite à envisager la notion d’obsolescence comme fondatrice pour l’histoire du médium. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 18:45:00

fin : 2024-04-10 20:00:00

musée Nicéphore Niépce 28 quai des Messageries

Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté communication.niepce@chalonsursaone.fr

