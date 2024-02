Rencontre chaleureuse et discussions Conformation du cheval Les Chevaux de Beltane Pagnoz, vendredi 16 février 2024.

Rencontre chaleureuse et discussions Conformation du cheval Les Chevaux de Beltane Pagnoz Jura

Cette soirée n’est pas un enseignement mais une rencontre pour échanger sur les 2 axes qui me sont chers dressage posture saine du cheval d’une part, et la connaissance du comportement équin, la lecture des signaux de bien-être dans la relation et les intéractions avec l’homme d’autre pat.

Mon intention est que les milieux se décloisonnent. Que les passionnés de biomécanique osent aller à la rencontre des jusqu’au-boutistes du « respect » du cheval, et que les amoureux du consentement et de la coopération discutent avec les techniciens ;)

Nous prendrons des vidéos et/ou photos de chevaux (conformation, posture lors des allures) pour lancer nos échanges. Je veillerais à ce que l’on ne soit pas dans le jugement de chapelle ou l’interprétation mais que l’on soit le plus factuel possible dans nos propos. On ne sera pas là pour séparer les courants mais bien pour chercher les situations, les contextes ou chacun porte une vérité qui aiderait l’autre…

Participation libre et réservation obligatoire. EUR.

Les Chevaux de Beltane 59 Route de Port-Lesney

Pagnoz 39330 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 19:30:00

fin : 2024-02-16



L’événement Rencontre chaleureuse et discussions Conformation du cheval Pagnoz a été mis à jour le 2024-02-01 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON