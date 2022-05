Rencontre | C’est quoi l’esthétique de l’émancipation ? Frac Grand Large – Hauts-de-France, 4 mai 2022, Dunkerque.

En écho à la programmation artistique et culturelle, la Condition Publique et ses partenaires prolongent la réflexion en programmant ensemble plusieurs journées de rencontres, masterclass et débats. **En écho avec l’exposition “Des futurs désirables”** Le Frac Grand Large organise une rencontre publique pour témoigner de l’expérience d’un co-commissariat entre le LABO148, projet média de la Condition Publique et les équipes du Frac. Autour d’Isabelle Alfonsi, auteure d’un essai sur l’esthétique de l’émancipation et galeriste, partagez vos questions avec les artistes, l’équipe du Frac Grand Large et les jeunes du Labo148. **FRAC Grand Large, Hauts-de-France** Fond régional d’art contemporain situé à Dunkerque, le FRAC Grand Large dispose d’une collection d’art et de design contemporains des années 1960 à aujourd’hui, qui témoigne du brassage international de ses sources. Depuis 2013 il est installé dans un bâtiment muséal situé dans le quartier du Grand Large à Dunkerque, à l’emplacement des anciens chantiers navals.

