Rencontre Cale de Moulin Mer : Sand Arty Logonna-Daoulas, 1 juin 2022, Logonna-Daoulas.

Rencontre Cale de Moulin Mer : Sand Arty Logonna-Daoulas

2022-06-01 – 2022-06-30

Logonna-Daoulas Finistère

Zafar le dauphi nSand Arty, photographe de Camaret, s’est passionnée par l’histoire du Dauphin Zafar. Présente à partir de juin à Logonna-Daoulas, nous pourrons découvrir son livre et échanger avec elle sur Zafar et son parcours. Sand Arty est présidente d’une association le dauphin Libre basée à Camaret, association qui milite pour la sauvegarde des dauphins et qui mène des actions de sensibilisation auprès du public. Vous pourrez la rencontrer à la cale à partir de Juin. Synopsie du livre : Zafar, un drôle de dauphin rêveur, part pour un grand voyage. Sur son chemin, il rencontre une jeune fille, Mïa. Elle aussi a souvent la tête dans les étoiles. Malgré leurs différences, ils apprennent à se comprendre et à s’aimer. Un jour, peut-être, leurs rêves se réuniront…Ce livre est entièrement réalisé par Sand ARTY, une auteure de la Presqu’île de Crozon qui a rencontré le dauphin Zafar. Depuis la disparition du mammifère marin, elle a créé une association de sauvegarde des dauphins basée à Camaret. Le message de Zafar le dauphin est un hymne aux océans et à l’Amour. Destiné à une large tranche d’âge, il émerveillera les moussaillons pour un embarquement au pays des rêves.» En juin

mairie.logonnadaoulas@orange.fr +33 2 98 20 60 98

