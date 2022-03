RENCONTRE – Café de femmes La Condition Publique – Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

RENCONTRE – Café de femmes

La Condition Publique – Roubaix, le samedi 14 mai

“Ouvrir la voie”, balade sonore en cinq épisodes, fera découvrir le quartier de Roubaix à travers les histoires de cinq femmes qui y ont vécu, lutté et travaillé. En cinq temps la thématique du courage est déplié : celui de faire face au feu (Marie Buisine), à la guerre (Nelly Devienne), à l’exil ou à la déportation (Gervaise Schmitt), mais aussi celui d’écrire, de chanter (« Lalla » Fatma Tilikète) ou tout simplement d’être belle (Flore Barloy). Dans le cadre d’Urbain.es Hélène Mathon a été invitée à créer un parcours sonore qui relie la Condition Publique à la Manufacture. S’appuyant sur la cartographie du matrimoine à Roubaix, le projet valorise l’apport des femmes dans l’histoire du quartier. L’artiste et l’équipe autour de ce projet ont travaillé à restituer une ambiance, l’époque dans laquelle elles ont vécu, mais aussi la singularité de leurs trajets pour faire le lien avec celles qui vivent aujourd’hui dans le quartier. Inauguration du parcours sonore à l’occasion de Pile au RDV.

Entrée libre

La Condition Publique – Roubaix 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix

2022-05-14

