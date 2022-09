RENCONTRE – BUFFON – R√âAUMUR, DEUX APPROCHES OPPOS√âES DE LA NATURE AU XVIIIE SI√àCLE Réaumur Réaumur Catégories d’évènement: Réaumur

RENCONTRE – BUFFON – RÉAUMUR, DEUX APPROCHES OPPOSÉES DE LA NATURE AU XVIIIE SIÈCLE

Réaumur, 11 octobre 2022

Vendée Réaumur Animée par Olivier Pouvreau, bibliothécaire à la bibliothêque universitaire de Poitiers, cette rencontre permettra aux participants de découvrir ou mieux cerner les pensées de ces deux grands naturalistes.

L’occasion aussi de comprendre l’intérêt croissant que la société du siêcle des Lumiêres portait à la nature.

Deux ouvrages originaux de Réaumur seront présentés lors de cette soirée. (Mémoires pour servir à l'histoire des insectes, Tome I et IV). Public d'avertis. Réservation conseillée. Rencontre organisée dans le cadre de la Fête de la Science.

+33 2 51 57 99 46 https://manoirdessciencesdereaumur.fr/

Manoir des Sciences, 8 Rue Ferchault, Réaumur

