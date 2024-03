Rencontre Bruno Delarue La Galerne Le Havre, jeudi 11 avril 2024.

Rencontre Bruno Delarue La Galerne Le Havre Seine-Maritime

Bruno Delarue est amateur d’art et éditeur.

« Chien-Caillou » est son premier roman, dans lequel il retrace l’histoire de Rodolphe Bresdin, alias Chien-Caillou, dessinateur et graveur du XIXe siècle. Le lecteur suit cet homme singulier au plus près de la nature et croise avec lui des artistes pour le moins originaux.

L’auteur-photographe François Guillotte se fera conteur pendant cette rencontre, en lisant des extraits du livre de Bruno Delarue.

Inscription obligatoire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 18:00:00

fin : 2024-04-11

La Galerne 148 Rue Victor Hugo

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

