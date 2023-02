Rencontre Boris Cyrulnik et Edwige Antier Best Western Le Galice, 13 mars 2023, Aix-en-Provence .

EUR 15 15 “À 7 ans, j’ai été condamné à mort pour un crime que j’ignorais. Ce n’était pas une fantaisie d’enfant qui joue à imaginer le monde, c’était une bien réelle condamnation” Boris Cyrulnik a échappé à la mort que lui promettait une idéologie meurtrière. Un enfant qu’on a voulu tuer et qui toute sa vie a cherché à comprendre pourquoi, pourquoi une telle idéologie a pu prospérer.



Pourquoi certains deviennent ils des “mangeurs de vent”, qui se conforment au discours ambiant, aux pensées réflexes, parfois jusqu’à l’aveuglement, au meurtre, au génocide ? Pourquoi d’autres parviennent ils à s’en affranchir et à penser par eux-mêmes ? Certains ont tellement besoin d’appartenir à un groupe, comme ils ont appartenu à leur mère, qu’ils recherchent, voire chérissent, le confort de l’embrigadement. Ils acceptent mensonges et manipulations, plongeant dans le malheur des sociétés entières.



La servitude volontaire engourdit la pensée. “Quand on hurle avec les loups, on finit par se sentir loup”. Penser par soi-même, c’est souvent s’isoler. Seuls ceux qui ont acquis assez de confiance en soi osent tenter l’aventure de l’autonomie. Au-delà de l’histoire, c’est notre présent que Boris Cyrulnik éclaire.

À travers sa tragique expérience de vie, hors des chemins battus, il nous montre comment on peut conquérir la force de penser par soi-même, la volonté de repousser l’emprise, de trouver le chemin de la liberté intérieure. Un livre profond et émouvant. Un livre fondateur.



Boris Cyrulnik est neuropsychiatre, né le 26 juillet 1937 à Bordeaux, en France. Père de la notion de résilience, il est l’auteur de nombreux ouvrages qui ont tous été d’immenses succès : Sauve-toi, la vie t’appelle, La nuit, j’écrirai des soleils et Des âmes et des saisons.. Il est également membre du comité scientifique de l’EFPP e-Learning.



Edwige Antier est médecin pédiatre, diplômée en psychopathologie et membre du comité scientifique de l’EFPP e-Learning. Auteure d’un grand nombre livres ainsi que de guides sur la famille, l’éducation et surtout les enfants. Chroniqueuse de radio à France Info et France Inter de 1987 à 2006.



Hervé Madet est psychanalyste depuis plus de 21 ans et directeur de l’EFPP, il est également formateur en psychanalyses et en Psychothérapie. E-Faculté de Psychologie et Psychanalyse, EFPP E-LEARNING, a été créé par Hervé Madet en 2000 et propose des formations de haut niveau en matière d’acquisition de compétences à distance ou en e learning ou cours du soir dans le domaine de la psychologie.

EFPP E-LEARNING se donne pour objectif de former des professionnels de qualité ayant bénéficié de théories, d’expériences sur sa propre personne et de pratique sous supervision, mais également de nombreuses notions sur d’autres méthodes d’enseignement : ce sont les formations dites certifiantes.

L’école propose aussi des formations complémentaires aux thérapeutes déjà installés et aux personnes curieuses d’investir de nouveaux domaines de connaissance.



EFPP E-learning a formé plusieurs centaines de thérapeutes de tous courants : cognitivisme, thérapies familiales, existentielles, humanistes et psychocorporelles et également de nombreux psychanalystes.



Une séance de dédicace est organisée à l’issue de la rencontre.

Conférence rencontre avec Boris Cyrulnik autour de son livre “Le laboureur et les mangeurs de vent” paru en mars 2022 aux Editions Odile Jacob, animée par Edwige Antier, pédiatre et enseignante d’Aide à la parentalité.

