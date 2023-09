Rencontre – Bonnes Joueuses Le Carreau du Temple Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le jeudi 12 octobre 2023

de 19h00 à 20h30

gratuit

Pour la cinquième année, la journaliste Lauren Bastide et ses invitées questionnent le genre sur la scène du Carreau du Temple. Cette saison, à l’approche des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le cycle de conférences Bonnes joueuses va se pencher sur le sport, à la fois porteur de sexisme, de racisme, de validisme, mais aussi vecteur d’émancipation pour les femmes et les minorités. Monteront sur la scène de la salle de spectacle, pour donner à entendre une parole trop souvent invisibilisée, des championnes, des chercheuses et des journalistes qui luttent contre les discriminations de genre au sein d’un milieu que l’on qualifie souvent de masculin. Quelle place pour les femmes dans les grands rendez-vous sportifs ? Comment le sport peut-il être le vecteur des luttes féministes, notamment contre les violences sexuelles ? Par quels moyens s’affranchir des actes sexistes et discriminants autour de la grossesse, des règles, de la tenue vestimentaire ? Comment parle-t-on des sportives, comment les montre-t-on, combien les paye-t-on ? Les femmes ont-elles au fond vraiment le droit d’être championnes ? À travers huit rencontres, des femmes aux parcours divers, sportives, retraitées ou non, journalistes, coachs ou chercheuses, évoqueront ces questions autour d’un sujet plus universel qu’il n’y paraît. Pas forcément si bonnes joueuses que ça. Le Carreau du Temple et Paris 2024 collaborent dans le cadre de l’Olympiade Culturelle de Paris 2024. Programme accessible aux personnes sourdes et malentendantes et traduit en Langue des Signes Française par la Scop Paris interprétation En partenariat avec Le Comptoir des Mots, librairie organisatrice du cycle GIRLS power Dégustation de vins nature sélectionnés par Fleur Godart de Vins & Volailles après chaque rencontre Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris Contact : https://www.lecarreaudutemple.eu/evenements/bonnes-joueuses-lauren-bastide/ +33183819330 accueil@carreaudutemple.org https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://www.lecarreaudutemple.eu/evenements/bonnes-joueuses-lauren-bastide/

