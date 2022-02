RENCONTRE BODYPAINTING FRANCE Épinal Épinal Catégories d’évènement: Épinal

Épinal Vosges La Rencontre Bodypainting France fête sa 10e édition ! C’est le premier grand rassemblement annuel de Bodypainting (peinture sur corps) en France et un de plus grand en Europe. L’événement réunit 30 Artistes qui collaborent tous autour d’une même passion. Associée au festival des Imaginales, cette Rencontre est l’occasion pour le grand public de découvrir des artistes et l’art éphémère de la peinture sur corps.

C’est également l’occasion pour tous les artistes francophones de se rassembler et d’échanger autour de leur passion dans une ambiance chaleureuse. +33 6 43 32 91 09 http://www.rencontre-bodypainting.fr/ Romain Millotte

