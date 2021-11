Escalquens Salle de l'Oustal Escalquens Escalquens, Haute-Garonne Rencontre Biodiversité Salle de l’Oustal Escalquens Escalquens Catégories d’évènement: Escalquens

Haute-Garonne

Rencontre Biodiversité Salle de l’Oustal Escalquens, 2 décembre 2021, Escalquens. Rencontre Biodiversité

Salle de l’Oustal Escalquens, le jeudi 2 décembre à 18:00

Stratégie biodiversité de la commune. A destination de tous les habitants souhaitant s’impliquer dans la démarche de la stratégie biodiversité de la commune : venez nombreux le jeudi 2 décembre à 18h, salle de l’Oustal ! Cette première rencontre citoyenne de la biodiversité permettra de détailler la démarche de la commune, et la façon dont les habitants pourront y contribuer. La municipalité recueillera également les idées des habitants, pour mieux connaître, protéger, conserver et valoriser la biodiversité ! Vous ne pouvez pas venir ? Vous souhaitez proposer des idées ? N’hésitez pas à contacter [biodiversite@escalquens.fr](mailto:biodiversite@escalquens.fr)

Entrée libre, pass sanitaire obligatoire

Rendez-vous à tous les habitants pour la première rencontre citoyenne de la biodiversité Salle de l’Oustal Escalquens Place François-Mitterrand – Escalquens Escalquens Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-02T18:00:00 2021-12-02T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Escalquens, Haute-Garonne Autres Lieu Salle de l'Oustal Escalquens Adresse Place François-Mitterrand - Escalquens Ville Escalquens lieuville Salle de l'Oustal Escalquens Escalquens