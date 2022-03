Rencontre / Benjamin Berton : “Dreamworld ou la vie fabuleuse de Daniel Treacy” Médiathèque Violette Leduc, 9 avril 2022, Paris.

Rencontre exceptionnelle avec Benjamin Berton, écrivain et chroniqueur musical, autour de son ouvrage sur Dan Treacy, leader du groupe post-punk anglais “Television Personalities”, dont Jo Strummer disait qu’il était “le groupe punk ultime”.

Une rencontre, suivie d’une signature vente, avec Benjamin Berton, auteur de “Dreamworld ou la vie fabuleuse de Daniel Treacy”, publié en 2020 aux éditions Le Boulon, en présence de Xavier Belrose, éditeur et à la tête, de cette “maison d’édition radicalement rock”.

“Londres, 1977. Daniel Treacy quitte l’école où il s’ennuie à mourir. Avec ses amis du lycée, il enregistre une chanson dans un studio du coin avec une dizaine de livres avancées par ses parents et envoie le disque à John Peel qui en dit le plus grand bien. Les “Television Personalities” sont nés… ou presque. Part Time Punks, premier succès indépendant de l’histoire du rock anglais, s’écoulera à plus de 10.000 exemplaires, la plupart emballés à la main par la famille Treacy dans leur petit appart de Kings Road.

En attendant d’être une star, Daniel travaille comme coursier pour sa mère, une des meilleures blanchisseuses de Maida Vale, au centre de Londres. Ses plus gros clients : le label de Led Zep, où elle le fait embaucher en menaçant le manager de cramer ses chemises. Daniel n’y livrera pas que des paquets de linge propre ou sale.

Dreamworld, c’est le monde bien réel, farfelu et rêvé d’un esprit hyper créatif, hyper sensible et aussi tourmenté, la vie et la presque fin d’un des plus grands génies négligés de l’histoire de la pop music.

Dans la vie tumultueuse de Daniel Treacy, on croise en chair et en os Jimmy Page, Bob Marley, Paul McCartney, David Gilmour, Wham!, Alan McGee, Kurt Cobain et… David Hasselhof. Les fantômes de Salvador Dali, de Syd Barrett et le héros ouvrier Geoffrey Ingram font également partie de la danse. Dans un Londres reconstitué avec le plus grand soin où le Swinging London laisse la place à l’Angleterre de Thatcher, aux punks et à la longue dépression, il est parfois préférable de s’abriter derrière des rêves d’enfant plutôt que d’affronter le monde réel.”

Benjamin Berton. Né en 1974, à Valencienne, son premier roman Sauvageons (Gallimard, 2020), obtient le Prix Goncourt du Premier Roman. Il a ensuite publié dix romans dont Alain Delon est une star au Japon (Hachette, 2009) et La Chambre à remonter le Temps (Gallimard, 2011), dont plusieurs sont traduits à l’étranger. Il fait partie dès 1998, des rédacteurs fondateurs du site culturel, musical et littéraire Fluctuat.net. Fan de rock indépendant, de pop anglaise mais aussi de hip-hop, il écrit pour divers supports, papiers ou numérique, et organise depuis 2005 de nombreux concerts au Mans, où il vit. Il collabore régulièrement au site sunburnout.com. La biographie des “Televisions Personalities” est son premier long format consacré au rock. Le livre a d’ores-et-déjà été traduit en allemand et sortira fin avril en anglais.

Gratuit sur réservation à : mediatheque.violette-leduc@paris.fr

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe Paris 75011

© Stéphane Duarte