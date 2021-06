Roubaix Espace Grand Rue Nord, Roubaix Rencontre BD & SPORT Espace Grand Rue Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Rencontre BD & SPORT Espace Grand Rue, 26 juin 2021-26 juin 2021, Roubaix. Rencontre BD & SPORT

le samedi 26 juin à Espace Grand Rue

**De 10h à 12h et de 14h à 18h :** * Dédicace de Christian Teel, dessinateur du Paris-Roubaix, Jean-Pierre Mortagne et Pascal Sergent à l’Espace Grand’Rue. **De 14h à 16h :** * Dédicace de Jack Domon, dessinateur de la BD _Les Gueules noires_, de Luc Dayan et d’un invité suprise. **De 16h à 18h :** * Dédicace de Stanislas Frenkiel, auteur du livre _Le football des immigrés. France-Algérie, l’histoire en partage_, et de Chérif Oudjani.

Entrée libre

Rencontre BD & SPORT Espace Grand Rue 21 bis Grand’Rue Roubaix Roubaix Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T10:00:00 2021-06-26T12:00:00;2021-06-26T14:00:00 2021-06-26T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Étiquettes évènement : Autres Lieu Espace Grand Rue Adresse 21 bis Grand'Rue Roubaix Ville Roubaix lieuville Espace Grand Rue Roubaix