Rencontre BD – Le plongeon – Victor Lorans Panel Bressuire, 10 juin 2022, Bressuire.

Rencontre BD – Le plongeon – Victor Lorans Panel Médiathèque 8 place du 5 mai Bressuire

2022-06-10 20:30:00 – 2022-06-10 22:00:00 Médiathèque 8 place du 5 mai

Bressuire Deux-Sèvres

EUR Yvonne est plus âgée que Marie. Elle habite à la campagne. Elle a tout vécu dans sa maison. Le mariage sous le tilleul, la naissance de ses 4 enfants, et la disparition d’Henri, son époux. À 80 ans, elle est seule. Yvonne a mis en vente sa

maison et fait le choix de rejoindre une maison de retraite. On voit ses larmes. On voit sur son corps et son visage que les années ont passé. Le temps d’une rencontre, Séverine Vidal, scénariste, viendra nous parler d’Yvonne…

En partenariat avec la librairie Brin de lecture pour la vente d’ouvrages.

Public : ados et adultes. Réservation conseillée.

+33 5 49 65 29 27

Médiathèque 8 place du 5 mai Bressuire

