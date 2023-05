Rencontre BD avec Jacques Ferrandez Librairie Le Divan Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le vendredi 12 mai 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Nous avons le plaisir de recevoir Jacques Ferrandez pour son livre « Suites algériennes (1962-2019) » aux éditions Casterman. Jacques Ferrandez clôt sa série-fleuve des « Suites algériennes (1962-2019) » avec cette seconde partie. Un récit choral touchant où il mêle réalité et fiction dans un contexte où les relations entre la France et l’Algérie se complexifient. Jacques Ferrandez est un auteur de bande dessinée, illustrateur et contrebassiste de jazz français qui vit dans le Sud de la France. Découvrir le livre ICI Librairie Le Divan 203 rue de la Convention 75015 Paris Contact : 0153689068 https://www.facebook.com/divanlibrairie https://www.facebook.com/divanlibrairie

Librairie Le Divan 203 rue de la Convention 75015 Paris Contact : 0153689068

Librairie Le Divan Paris

Paris Paris