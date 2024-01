Rencontre Bande Dessinée avec Julien Neel Librairie de Paris Paris, vendredi 19 janvier 2024.

Le vendredi 19 janvier 2024

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Venez rencontrer l’auteur Julien Neel pour la parution de sa bande dessinée « Lou! Sonata ² » aux Éditions Glénat

Au programme : présentation, échanges et signature suivis d’un verre convivial.

Entrée libre

Venez découvrir Lou! Sonata ² publié aux Éditions Glénat

À PROPOS

Lou Sonata ! Le retour de Lou, l’héroïne phare de toute une génération ! Vibrer au son de la musique n’a jamais été aussi libérateur.

Ce second roman graphique solaire et festif célèbre le retour de tous les personnages de la série et souligne un tournant dans la vie de la jeune femme.

À partir de 13 ans

Julien Neel est récompensé par le Fauve Jeunesse au FIBD d’Angoulême en 2010. Il réalise lui-même l’adaptation cinéma de Lou ! – Journal infime (2014). En 2020 débute l’aventure Lou – Sonata en trois albums qui ancrent Lou dans l’âge adulte.

Librairie de Paris 7-11 Place de Clichy 75017 Paris

Librairie de Paris 7-11 Place de Clichy 75017 Paris

Contact : https://www.librairie-de-paris.fr/agenda-149323/bd-julien-neel/ +33145224781 b.madrid@ledivan.com

