Rencontre bande dessinée avec Charles Berberian Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris, 6 décembre 2023, Paris.

Le mercredi 06 décembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Réservation obligatoire à partir du 6 novembre sur billetweb.fr/pro/agendayourcenar

Rencontre avec l’auteur et dessinateur Charles Berberian, pour sa bande dessinée « Une éducation orientale » parue le 4 octobre 2023 chez Casterman

Charles Berberian est né en 1959 à Bagdad d’une mère grecque et d’un père arménien. Il publie ses premières bandes dessinées à la fin des années 70 dans des fanzines. En 1983, il rencontre Philippe Dupuy. Leur première collaboration sera un hommage à Hergé pour le fanzine Band’à Part n°13. Dès lors, leurs signatures (scénario et dessin) deviennent quasiment indissociables. On leur doit les séries Le journal d’Henriette, Monsieur Jean ou Boboland. Ils sont également connus pour leurs travaux d’illustration. En 2008, ils obtiennent le grand prix de la ville d’Angoulême.

Charles Berberian est aussi l’auteur de plusieurs albums de bandes dessinées en solo chez différents éditeurs. En 2019, il publie Charlotte Perriand au Chène puis Les amants de Shamhat chez Futuropolis en 2021. Il est également musicien. En 2019 sort « Tout pour le mieux » qu’il a écrit et composé et dont les arrangements et la réalisation sont signés Marcello Giuliani.

À travers ses propres souvenirs et la reconstitution de son histoire familiale, Charles Berberian nous invite à partager son retour aux origines, dans sa nouvelle bande dessinée Une Éducation orientale (Casterman, 2023) qui s’impose comme le livre le plus intime et universel de toute son œuvre. Un plaidoyer humaniste en faveur du dialogue entre les cultures, mis en images avec chaleur et générosité.

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

