Rencontre avec Yves RAVEY Valence, 22 juin 2021-22 juin 2021, Valence.

Rencontre avec Yves RAVEY 2021-06-22 19:00:00 19:00:00 – 2021-06-22 21:00:00 21:00:00 Librairie L’oiseau Siffleur 66 Avenue Victor Hugo

Valence Drôme

Yves RAVEY va nous présenter son dernier roman « Adultère » publié aux éditions de Minuit. Nous sommes fans de son univers qui mêle Simenon et les frères Coen. Ses histoires dingues et ses personnages décalés seront présents pour notre plus grand plaisir !

coucou@loiseausiffleur.fr +33 4 75 41 57 04 https://www.loiseausiffleur.fr/

