Rencontre avec Yann Moix Aix-en-Provence, 27 octobre 2022

9 Avenue Henri Pontier Villa Acantha Aix-en-Provence Bouches-du-Rhne Villa Acantha 9 Avenue Henri Pontier

2022-10-27 18:30:00 18:30:00 – 2022-10-27 20:30:00 20:30:00

Chroniqueur de Laurent Ruquier dans On va s’gêner et On n’est pas couché, auteur puis réalisateur du film Podium nommé cinq fois aux César, Yann Moix est une figure du monde artistique et médiatique. Cette visibilité tend à supplanter aux yeux du grand public ce qui, pourtant, distingue le personnage : Yann Moix est un authentique écrivain.

Cet admirateur d’André Gide et de Charles Péguy possède en effet une plume raffinée et irréprochable, récompensée par le prix Goncourt du premier roman dans Jubilations vers le ciel (Grasset, 1996) et par le prix Renaudot dans Naissance (Grasset, 2013). Dans Paris (Grasset, 2022), le dernier tome de sa tétralogie Au pays de l’enfance immobile, Yann Moix retrace le parcours semé d’embûches et de doutes d’un Rastignac moderne, provincial et ambitieux, qui « monte à Paris » pour se faire un nom dans le monde des lettres. C’est un roman d’apprentissage où la tragédie côtoie le burlesque, où les réussites et les échecs littéraires et sentimentaux s’entremêlent jusqu’à permettre à l’auteur d’accoucher de son premier ouvrage.

L’Atelier de la langue française accueille Yann Moix, pour parler de sa série de livres autobiographiques : Orléans, Reims, Verdun et le tout dernier, Paris (paru le 31 août 2022).

