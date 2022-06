Rencontre avec Yann Le Berre Quimperlé Quimperlé Catégories d’évènement: 29300

Rencontre avec Yann Le Berre Quimperlé, 29 juillet 2022, Quimperlé. Rencontre avec Yann Le Berre Rue Bisson Centre Guéhenno (salle Molène) Quimperlé

2022-07-29 17:30:00 – 2022-07-29 19:00:00 Rue Bisson Centre Guéhenno (salle Molène)

Du 22 au 29 juillet, Yann Le Berre proposera une création d'art urbain au cœur de la haute-ville, à l'endroit du futur conservatoire intercommunal de musique et de danse. A l'issue de son intervention un temps d'échange avec l'artiste qui permettra d'évoquer le mouvement du street-art, son travail de création et de présenter sa réalisation place des écoles. Gratuit, pour tous, sans inscription

