Rencontre avec Yamen Manai Librairie Durance, 26 février 2022, Nantes.

2022-02-26

Horaire : 11:00

Gratuit : oui Sur réservation au 02 40 48 68 79 ou animations@librairiedurance.fr Le pass sanitaire est obligatoire pour accéder à cette rencontre.

Avec « Bel abîme » (chez Elyzad), Yamen Manai nous conte avec fougue le cruel éveil au monde d’un adolescent de quinze ans, révolté par les injustices. Emprisonné et en attente de jugement pour des faits graves et violents, le narrateur s’adresse tour à tour à son avocat commis d’office et au psychiatre qui l’interroge. L’adolescent confronte les adultes et critique la société contemporaine tunisienne post printemps arabe. Seule trace de lumière, le jeune chiot Bella que l’adolescent va recueillir et choyer, malgré les interdits. Né à Tunis, Yamen Manai vit à Paris. Ingénieur, il travaille sur les nouvelles technologies de l’information. Il est l’auteur de quatre romans, primés et traduits dans plusieurs langues, tous parus chez Elyzad dont « L’Amas ardent », salué par huit prix littéraires. Événement organisé dans le cadre du festival Atlantide. La rencontre sera animée par Clémentine, libraire du rayon littérature.

Librairie Durance adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 40 48 09 18 http://www.librairiedurance.fr