Rencontre avec Yamen Manai, l’auteur de Bel abîme Landivisiau Landivisiau Catégories d’évènement: Finistère

Landivisiau

Rencontre avec Yamen Manai, l’auteur de Bel abîme Landivisiau, 11 mai 2022, Landivisiau. Rencontre avec Yamen Manai, l’auteur de Bel abîme Résidence Tivizio 14 rue du Gal De Gaule Bibliothèque municipale Landivisiau

2022-05-11 09:30:00 – 2022-05-11 Résidence Tivizio 14 rue du Gal De Gaule Bibliothèque municipale

Landivisiau Finistère Dans le cadre du prix du roman Cezam, la médiathèque reçoit Yamen Manai l’auteur du roman Bel Abîme. Dans le cadre du prix du roman Cezam, la médiathèque reçoit Yamen Manai l’auteur du roman Bel Abîme. Résidence Tivizio 14 rue du Gal De Gaule Bibliothèque municipale Landivisiau

dernière mise à jour : 2022-03-29 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Landivisiau Autres Lieu Landivisiau Adresse Résidence Tivizio 14 rue du Gal De Gaule Bibliothèque municipale Ville Landivisiau lieuville Résidence Tivizio 14 rue du Gal De Gaule Bibliothèque municipale Landivisiau Departement Finistère

Landivisiau Landivisiau Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/landivisiau/

Rencontre avec Yamen Manai, l’auteur de Bel abîme Landivisiau 2022-05-11 was last modified: by Rencontre avec Yamen Manai, l’auteur de Bel abîme Landivisiau Landivisiau 11 mai 2022 finistère Landivisiau

Landivisiau Finistère