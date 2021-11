Bretoncelles Bretoncelles Bretoncelles, Orne Rencontre avec Xavier Galmiche Bretoncelles Bretoncelles Catégories d’évènement: Bretoncelles

Samedi 20 novembre à 11h à l'Espace Abbé Fret de Bretoncelles, Xavier Galmiche (lauréat du prix de décembre 2021), sera présent pour une lecture de son ouvrage « Le poulailler métaphysique ». L'auteur proposera ensuite une dédicace de son livre. Pratique : Tous publics. Gratuit. Pass sanitaire obligatoire.

