Autour de son livre “Le poulailler métaphysique” paru aux éditions Le Pommier et primé en décembre 2021. L’universitaire nous offre un texte absolument délectable, l’échange avec Sophie Lombard, de la librairie d’Odessa, sera certainement de haute volée ! Depuis que Xavier Galmiche consacre une partie de sa vie à observer ses poules, son regard sur le monde n’est plus tout à fait le même. Il étudie avec minutie les comportements de ses volatiles, leurs relations et leurs rituels. Attaché à cette communauté qui lui en rappelle une autre, il nous livre avec humour et esprit le fruit de ses observations. Comptoir de vente et séance de dédicaces après la rencontre. Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte Paris 75014

Contact : 01 43 22 42 18 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr

