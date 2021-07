Brangues Brangues Brangues, Isère Rencontre avec Xavier Fournier Brangues Brangues

Rencontre avec Xavier Fournier Brangues, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Brangues. Rencontre avec Xavier Fournier 2021-07-17 10:00:00 10:00:00 – 2021-07-17 12:00:00 12:00:00 Place Paul Claudel Bibliothèque de Brangues

Brangues Isère Journaliste, écrivain, scénariste et conférencier français, venez rencontrer cet auteur « multi-talents », spécialiste de la bande dessinée américaine et des cultures populaires. Plongez dans l’univers des comics et des supers héros ! dernière mise à jour : 2021-06-29 par

Détails Étiquettes évènement : Autres Lieu Brangues Adresse Place Paul Claudel Bibliothèque de Brangues Ville Brangues lieuville 45.69426#5.52781