Rencontre avec WWOOF France La REcyclerie, 12 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 12 avril 2022

de 18h00 à 19h30

gratuit

Les Rencontres WWOOF c’est découvrir ce que c’est que le WWOOFing, échanger avec l’équipe et ceux qui en ont déjà fait.

️ Un moment tout doux, pour découvrir et prendre part au changement.

Le WWOOF c’est s’initier aux savoir-faire agro-écologiques en partageant la vie de fermes et collectifs bio partout en France.

L’asso WWOOF France vous invite à savoir comment ça marche. Les anciens WWOOFeurs et WWOOFeuses viennent raconter leurs expériences.Deux ans qu’on attendait ça ! Nous vous donnons enfin rendez-vous pour une rencontre entre les membres de notre association !

Les WWOOFeuses et les WWOOFeurs, les Hôtes et les hôtesses, des référents des salariés et des membres de WWOOF

GRATUIT sur inscriptions https://www.eventbrite.fr/e/billets-rencontres-wwoof-france-paris-292397046437

INFOS PRATIQUES

Ancienne gare de la Petite Ceinture réhabilitée depuis 2014 en tiers-lieu d’expérimentation éco-responsable, La REcyclerie sensibilise et mobilise le grand public aux enjeux et alternatives d’une société plus responsable et plus durable de manière ludique et non culpabilisante.

Plus d’infos : www.larecyclerie.com



C’EST OÙ ?

83 boulevard Ornano 75018 Paris

Métro : Ligne 4 arrêt Porte de Clignancourt

Tram : T3 arrêt Porte de Clignancourt

Bus : 85 et 56

Vélib : Station N° 18032 Face 59, rue Belliard

⌚️ LES HORAIRES DE LA RECYCLERIE

Lundi – jeudi : 8:00 – 0:00

Vendredi : 8:00 – 02:00

Samedi : 12:00 – 02:00

Dimanche : 11:00 – 22:00 Programmation : programmation@larecyclerie.com

La REcyclerie 83 boulevard Ornano Paris 75018

