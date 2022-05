Rencontre avec William Navarrete et Pierre Bignami à la Librairie Polinoise Poligny Poligny Catégories d’évènement: Jura

Poligny

Rencontre avec William Navarrete et Pierre Bignami à la Librairie Polinoise Poligny, 24 mai 2022, Poligny. Rencontre avec William Navarrete et Pierre Bignami à la Librairie Polinoise Librairie Polinoise 3 Rue Travot Poligny

2022-05-24 – 2022-05-24 Librairie Polinoise 3 Rue Travot

Poligny Jura Poligny Mardi 24 mai à 18h30 Rencontre avec William Navarrete et Pierre Bignami Écrit à quatre mains suite au défi lancé par leur éditrice pendant le premier confinement, ce Tour du monde en 80 saveurs se dévore tout autant qu’il se savoure.

En 36 chapitres comme autant d’invitations au dépaysement, nous découvrons une anecdote de voyage qui se conclue invariablement par une recette.

Agrémenté de recettes glanées lors de ces 30 années d’exploration, ce livre est à mi-chemin entre la littérature et la cuisine. Venez à la rencontre de ces deux auteurs pour partager autour des saveurs du monde. +33 3 84 37 29 82 Mardi 24 mai à 18h30 Rencontre avec William Navarrete et Pierre Bignami Écrit à quatre mains suite au défi lancé par leur éditrice pendant le premier confinement, ce Tour du monde en 80 saveurs se dévore tout autant qu’il se savoure.

En 36 chapitres comme autant d’invitations au dépaysement, nous découvrons une anecdote de voyage qui se conclue invariablement par une recette.

Agrémenté de recettes glanées lors de ces 30 années d’exploration, ce livre est à mi-chemin entre la littérature et la cuisine. Venez à la rencontre de ces deux auteurs pour partager autour des saveurs du monde. Librairie Polinoise 3 Rue Travot Poligny

dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Poligny Autres Lieu Poligny Adresse Librairie Polinoise 3 Rue Travot Ville Poligny lieuville Librairie Polinoise 3 Rue Travot Poligny Departement Jura

Poligny Poligny Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/poligny/

Rencontre avec William Navarrete et Pierre Bignami à la Librairie Polinoise Poligny 2022-05-24 was last modified: by Rencontre avec William Navarrete et Pierre Bignami à la Librairie Polinoise Poligny Poligny 24 mai 2022 Jura Poligny

Poligny Jura