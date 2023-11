Rencontre avec William Marx : pourquoi lire Don Quichotte aujourd’hui ? Médiathèque Marguerite Duras Paris, 23 mars 2024, Paris.

Le samedi 23 mars 2024

de 11h00 à 13h00

.Public adultes. gratuit

Le réseau des bibliothèques de la Ville de Paris, en partenariat avec le Collège de France, vous propose un nouveau rendez-vous autour des enjeux intellectuels et scientifiques.

Collège de France : faire connaissance !



Pourquoi lire Don Quichotte aujourd’hui ?

Année 1605 : parution de Don Quichotte,

qui inaugure par un coup de génie le roman et la littérature modernes.

Avec une verve, une fantaisie et une drôlerie stupéfiantes, Cervantès

déroule sur plus de mille pages les aventures rocambolesques

de l’ingénieux hidalgo et de son écuyer Sancho Panza. Or, ce

chef-d’œuvre universel est beaucoup plus qu’une farce. On y déchiffre

une réflexion critique sur la société et contre les préjugés, une

méditation sur l’illusion et sur la nécessité des mythes, sur

Dieu, sur l’existence et sur les moyens de mener dans un monde hostile

une vie juste et bonne, digne d’être vécue. Il y a toute une philosophie

de Don Quichotte, qui mérite d’être mise en lumière. Telles sont quelques-unes des raisons qui, quatre siècles

après sa parution, rendent la lecture du chef-d’œuvre de Cervantès non seulement utile et agréable, mais nécessaire.

La rencontre sera modérée par

Samedi 23 mars, à 11h, sur inscription



William Marx



William Marx est professeur du Collège de France, titulaire de la chaire Littératures comparées. Né à Villeneuve-lès-Avignon en 1966, William Marx fait ses

études à Marseille au lycée Thiers avant

d’intégrer l’École normale supérieure en 1986. Reçu premier à

l’agrégation de lettres classiques en 1989, il soutient sa thèse de

doctorat en 2000 à l’université Paris-Sorbonne et son habilitation à

diriger des recherches en 2005 à l’université Paris 8 Vincennes

Saint-Denis. Il enseigne aux États-Unis et au Japon ainsi que dans

plusieurs universités françaises avant d’être élu en 2019 professeur au

Collège de France sur la chaire Littératures comparées.

Membre de l’Academia

Europaea, lauréat de l’Académie française (prix Montyon en 2010), membre

honoraire de l’Institut universitaire de France, ancien fellow de

l’Institut d’études avancées de Berlin, titulaire

de la chaire International Francqui Professor, régulièrement invité dans

les universités étrangères, éditeur des œuvres de Paul Valéry et

T. S. Eliot, il travaille sur l’évolution, dans la longue durée, des

systèmes esthétiques et du statut de la littérature

depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours et sur leur variation selon les

cultures, avec des recherches portant entre autres sur la tragédie

grecque et sur le nô japonais comme sur le modernisme européen. Parmi

ses ouvrages, parus pour la plupart aux Éditions de

Minuit et traduits en une dizaine de langues, figurent Naissance de la critique moderne (2002), Les Arrière-gardes au XXe siècle (2004), L’Adieu à la littérature (2005), Vie du lettré (2009), Le Tombeau d’Œdipe (2012), La

Haine de la littérature (2015), Un savoir gai (2018), Vivre dans la bibliothèque du monde (2020) et Des étoiles nouvelles (2021).

Le Collège de France

Le Collège de France, établissement public d’enseignement supérieur et de recherche établi à Paris depuis 1530, est ouvert à tous. Il répond à une double vocation : être à la fois le lieu de la recherche la plus audacieuse et celui de son enseignement. On y enseigne ainsi à tous les publics, gratuitement et sans aucune condition d’inscription ni de diplôme, « le savoir en train de se constituer dans tous les domaines des lettres, des sciences ou des arts ». Il a également pour mission de favoriser l’approche interdisciplinaire de la recherche et de diffuser les connaissances en France et à l’étranger. Le Collège de France est membre associé de l’université PSL.

www.college-de-france.fr

Collège de France