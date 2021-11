Soorts-Hossegor Soorts-Hossegor Landes, Soorts-Hossegor Rencontre avec William Finnegan à Soorts-Hossegor Soorts-Hossegor Soorts-Hossegor Catégories d’évènement: Landes

Soorts-Hossegor Landes L’écrivain William Finnegan sera à Soorts-Hossegor dimanche 14 novembre à 16 heures au Cinéma Le Rex pour une rencontre-dédicace à l’occasion de la sortie d’une édition collector de son chef-d’œuvre Jours Barbares richement illustrée par le talentueux AJ Dungo, auteur du best-seller In Waves.

Cette rencontre littéraire est proposée par la librairie Arabesque et la ville de Soorts-Hossegor. Elle sera animée par le journaliste Thierry Fiorile, chroniqueur culture à France Info. Traduction Mathieu Vanorpe. Entrée libre sur présentation du pass sanitaire (places limitées). Surfer invétéré, journaliste au New Yorker depuis 1987, William Finnegan a acquis ses galons de reporter sur le terrain. De la guerre civile au Soudan, de l’apartheid en Afrique du Sud, des Balkans à la résurgence des gangs néonazis en Californie… William Finnegan

