de 19h00 à 21h00

.Public adultes. gratuit

A l’occasion du Mois de l’imaginaire et de notre cycle Moyen-Age, Anne Besson et William Blanc nous parlerons des influences médiévales dans la littérature de Fantasy Fantasy et Moyen-Age, liens et inspirations Vendredi 6 octobre à 19h, nous invitons Anne Besson et William Blanc pour comprendre le lien entre les auteurs de Fantasy et le Moyen-Age. William Blanc est historien et travaille principalement sur la fantasy et les usages contemporains du Moyen Âge. Il est notamment l’auteur de Le roi Arthur, un mythe contemporain : de Chrétien de Troyes à « Kaamelott » en passant par les Monty Python, ou encore Winter is coming : une brève histoire politique de la fantasy parus aux éditions Libertalia. Anne Besson

est chercheuse et spécialiste des littératures de l’imaginaire, science-fiction et fantasy. Elle est l’autrice Les pouvoirs de l’enchantement : Usages politiques de la fantasy et de la science-fiction, Éditions Vendémiaire, ou Le roi Arthur au miroir du temps : La légende dans l’histoire et ses réécritures contemporaines, éditions Terre de Brume. Ensemble, ils ont écrit Dictionnaire du Moyen Âge imaginaire : le médiévalisme, hier et aujourd’hui, Éditions Vendémiaire. Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 Ter boulevard de Port-Royal 75005 Paris Contact : +33156811070 bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequerilke/ https://www.facebook.com/bibliothequerilke/

