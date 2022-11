Rencontre avec Wajdi Mouawad et Isabelle Leblanc Université Sorbonne Nouvelle Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Rencontre avec Wajdi Mouawad et Isabelle Leblanc Université Sorbonne Nouvelle, 17 novembre 2022, Paris. Le jeudi 17 novembre 2022

de 14h30 à 16h00

. gratuit

Les deux artistes reviendront sur leurs collaborations dans un dialogue public. À l’occasion de la création à La Colline des spectacles Rita au désert d’Isabelle Leblanc et Racine carrée du verbe être de Wajdi Mouawad, les deux artistes reviendront sur leurs collaborations dans un dialogue public. Ensemble, ils évoqueront leur parcours commun, du Théâtre Ô Parleur à Montréal, en passant par l’aventure de la trilogie Le Sang des promesses, jusqu’à se retrouver aujourd’hui, à l’invitation de Wajdi Mouawad. La rencontre sera suivie d’un échange avec le public. Université Sorbonne Nouvelle 8 avenue Saint-Mandé 75012 Paris Contact : https://culture.sorbonne-nouvelle.fr/event/155249-focus-quebec-rencontre-avec-wajdi-mouawad-et-isabelle-leblanc-salle-de-spectacle 0145874090 service.culturel@sorbonne-nouvelle.fr https://culture.sorbonne-nouvelle.fr/event/155249-focus-quebec-rencontre-avec-wajdi-mouawad-et-isabelle-leblanc-salle-de-spectacle

Université Sorbonne Nouvelle

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Université Sorbonne Nouvelle Adresse 8 avenue Saint-Mandé Ville Paris lieuville Université Sorbonne Nouvelle Paris Departement Paris

Université Sorbonne Nouvelle Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Rencontre avec Wajdi Mouawad et Isabelle Leblanc Université Sorbonne Nouvelle 2022-11-17 was last modified: by Rencontre avec Wajdi Mouawad et Isabelle Leblanc Université Sorbonne Nouvelle Université Sorbonne Nouvelle 17 novembre 2022 Paris Université Sorbonne Nouvelle Paris

Paris Paris