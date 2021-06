Roubaix Parvis du Colisée,33 rue de l'épeule Nord, Roubaix Rencontre avec vos associations des Quartiers Ouest Parvis du Colisée,33 rue de l’épeule Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Parvis du Colisée, 33 rue de l’épeule, le vendredi 2 juillet à 16:30

Vous avez hâte de retrouver une vie sociale, de partager des moments festifs et des loisirs. Venez nombreux le vendredi 2 juillet sur le parvis du Colisée à la rencontre des Associations des quartiers Ouest. Informations, rencontres, partage d’expériences, inscriptions et animations sont au programme.

Entrée libre

2021-07-02T16:30:00 2021-07-02T20:00:00

