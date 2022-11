Rencontre avec Virginie Troussier, auteure de La Frénésie du Windsurf, et Lodewijk Allaert, pour L’instinct de la glisse (éd. Transboréal )

2022-11-30 – 2022-11-30 Petite philosophie de l’océan : Rencontre avec Virginie Troussier, auteure de La Frénésie du Windsurf, et Lodewijk Allaert, pour L’instinct de la glisse (éd. Transboréal ). Rencontre littéraire à deux voix, en compagnie de deux écrivains dans la jolie collection “Petite philosophie du voyage“, aux Éditions Transboréal. La Frénésie du WIndsurf est une méditation libre et tonifiante sur les vagues, la vitesse et le vent. L’instinct de la glisse, lui, est un hymne au surf, aux vagues aussi, et à la liberté, surtout. Ce rendez-vous est ouvert à tous sous forme d’un temps convivial autour de lectures croisées et de réflexions océaniques inspirées des grands espaces, des embruns, du vent et des pulsations de l’eau. Il sera suivi d’une petite causerie avec le public et d’une dédicace à l’issue de la présentation. Sauf indication contraire, les événements programmés sont gratuits et accessibles à toutes et tous. Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à prendre réservation. Par mail : reservation@librairiedelanglerouge.com ou au 02 22 12 99 28 sur les horaires d’ouverture. Pensez à préciser votre nom, votre n° de téléphone, et le nombre de places souhaitées. dernière mise à jour : 2022-11-18 par

