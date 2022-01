Rencontre avec Virginie Ollagnier Vienne Vienne Catégories d’évènement: Isère

Vienne

Rencontre avec Virginie Ollagnier Vienne, 1 février 2022, Vienne. Rencontre avec Virginie Ollagnier Librairie Lucioles 13 place du palais Vienne

2022-02-01 19:00:00 19:00:00 – 2022-02-01 20:30:00 20:30:00 Librairie Lucioles 13 place du palais

Vienne Isère Vienne Rencontre et dédicace avec Virginie Ollagnier à l’occasion de la sortie de son nouveau roman « Ils ont tué Oppenheimer » aux éditions Anne Carrière. rencontrelucioles@gmail.com +33 4 74 85 53 08 https://www.librairielucioles.com/ Librairie Lucioles 13 place du palais Vienne

